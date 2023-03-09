سليانة: دورة تكوينية حول ريادة الأعمال لفائدة المقبولين أوّليا ضمن برنامج دعم الشباب "فاعل وفاعلة"

تتواصل بدار الشباب بمعتمدية سليانة الشمالية، اليوم الخميس ولليوم الثالث على التوالي، دورة تكوينية جهوية حول ريادة الأعمال وتأسيس مخطط الأعمال لفائدة عدد من الشباب المقبولين أوّليا ضمن برنامج دعم الشباب "فاعل وفاعلة".



وأوضحت المنسقة الجهوية للمشروع، نسرين محمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، أن الدورة التكوينية، التي انطلقت أول أمس الثلاثاء وستختتم يوم غد الجمعة، شملت 30 شابا وشابة من عدد من المعتمديات بعد الفرز الأولي لـ1570 ملفا.

وبيّنت أن لجنة متكوّنة من مصالح المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمنسّق الجهوي للمشروع وعدد من مكوّنات المجتمع المدني ستختار إثر هذه الدورة التكوينية 15 شابا وشابة من أجل تمويلهم لانجاز مشاريعهم في عدة مجالات على غرار مجالي تربية النحل، وفرز البلاستيك.

وأشارت إلى أن المشروع انطلق في ديسمبر 2022 ومن المنتظر أن ينتهي في غضون 3 سنوات ويهدف أساسا للاحاطة بالفئات الهشّة من الشباب ممن أعمارهم أقل من 35 سنة في كل المجالات.

يذكر أنه تم تركيز تنسيقية محلية متعددة الفاعلين لإدماج الشباب بالعروسة في أواخر شهر جانفي المنقضي، تضمّ كل الأطراف المتدخلة على المستوى المحلي والجهوي لتعزيز التنسيق في ما بينها، وصياغة إستراتيجية محلية لإدماج الشباب في الفترة القادمة، وإعطائهم فرصة أكبر في الشأن العام المحلي، وتلبية حاجياتهم في إطار مشروع "فاعل وفاعلة".



