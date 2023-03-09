مهرجان الأغنية التونسية: محمد الجبالي يشارك ألفة بن رمضان سهرة الليلة عوضا عن لطفي بوشناق

مهرجان الأغنية التونسية: محمد الجبالي يشارك ألفة بن رمضان سهرة الليلة عوضا عن لطفي بوشناق

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 16:06 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الأغنية التونسية في دورته الحادية والعشرين عن تعذر مشاركة الفنان لطفي بوشناق في الفقرة التكريمية للفنانين الراحلين الهادي الجويني وعلية، والمبرمجة في سهرة اليوم الخميس 9 مارس 2023، وذلك لوجوده خارج أرض الوطن.
وأفادت في البلاغ ذاته، أن الفنان محمد الجبالي سيؤمن هذه الفقرة التكريمية إلى جانب الفنانة ألفة بن رمضان.

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