مهرجان الأغنية التونسية: محمد الجبالي يشارك ألفة بن رمضان سهرة الليلة عوضا عن لطفي بوشناق

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان الأغنية التونسية في دورته الحادية والعشرين عن تعذر مشاركة الفنان لطفي بوشناق في الفقرة التكريمية للفنانين الراحلين الهادي الجويني وعلية، والمبرمجة في سهرة اليوم الخميس 9 مارس 2023، وذلك لوجوده خارج أرض الوطن.

وأفادت في البلاغ ذاته، أن الفنان محمد الجبالي سيؤمن هذه الفقرة التكريمية إلى جانب الفنانة ألفة بن رمضان.



