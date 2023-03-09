نابل: إحداث مجمع للمرأة الريفية ببلدية منزل حرّ من معتمديّة منزل تميم

أعلنت رئيسة بلدية منزل الحر من ولاية نابل، إيناس بن معاوية، اليوم الخميس، على هامش يوم مفتوح انتظم بمدينة قربة تحت عنوان "رائدة وأغير"، عن إحداث مجمع للمرأة الريفية بمنزل حرّ من معتمدية منزل تميم، وذلك بهدف الإحاطة بالمرأة وتكوينها في عديد المجالات بهدف دعمها وانخراطها في الدورة الاقتصادية.



وقالت بن معاوية، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن "هذه التظاهرة، التي تنتظم بمشاركة عدد من النساء الحرفيات من بلديتي منزل حرّ والمعمورة من ولاية نابل، تهدف إلى الاطلاع على تجربة مجمع المرأة الريفية بالمعمورة الذي ينشط منذ أكثر من ثماني سنوات، وتبادل التجارب في هذا الإطار.

ومن جهتها، أكدت رئيسة بلدية المعمورة، عبير الفن المؤدب، على أهمية دور مجامع المرأة الريفية في النهوض بالمرأة من خلال توفير الإحاطة والدعم وتطوير كفاءاتها، مشيرة الى تجربة مجمع المرأة الريفية بالمعمورة في إطار متجر العالم للتسويق للمنتوج التونسي والتعريف به من خلال الشراكة بين بلديتي المعمورة و"إيبرن" الألمانية.

وفي السياق ذاته، أشارت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات، تركية بن خذر، أن هذا اليوم المفتوح، الذي تنظمه رابطة الناخبات التونسيات بالشراكة مع المنتدى الفدرالي الكندي، يندرج في إطار مشروع انطلق سنة 2018 بهدف دعم قدرات المرأة من مختلف الشرائح من خلال دورات تكوينية لدعم قدرات القيادات النسائية واكسابهن قدرات شاملة تجمع بين ماهو سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأضافت انه تم في إطار هذا المشروع اختيار كل من رئيسة بلديتي منزل حرّ والمعمورة لتفعيل دور المرأة الريادية على الميدان من خلال تبني أفكار وتبليغها للنساء على أرض الواقع، مؤكدة على أهمية هذا اللقاء الذي جمع عددا من النساء الحرفيات لتبادل التجارب من خلال الاطلاع على المشاريع الناجحة وكيفية التصدي للعراقيل وتحدي الصعوبات.

ومثل هذا اليوم المفتوح فرصة للنساء الحرفيات من بلديتي منزل حرّ والمعمورة اطلعن خلالها على تجارب بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز قدراتها لتصبح قوة دافعة في المجتمع، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام.



