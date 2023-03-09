وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 35 هك بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمساحة 35 هك بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة أمس الأربعاء 08 مارس 2023 عقارا دوليا فلاحيا تم الاستيلاء عليه من طرف الغير بمساحة تقدّر بـ 35 هك، كائنا بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة، وذلك على إثر تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة.
وجرى استرجاع العقار الدولي دون أي إشكال يذكر وذلك بحضور مختلف الجهات الإدارية المتداخلة.
وقد تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة فور استرجاعها للعقار المذكور تسليمه لديوان الأراضي الدولية للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وحسن استغلاله في أقرب الآجال وإدماجه في الدّورة الاقتصادية.


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