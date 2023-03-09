انتشال 14 جثة وإنقاذ 54 مجتازا بسواحل اللواتة من ولاية صفاقس (الحرس البحري)

انتشال 14 جثة وإنقاذ 54 مجتازا بسواحل اللواتة من ولاية صفاقس (الحرس البحري)

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 15:24 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تمكنت وحدات الحرس البحري بمنطقة اللواتة (ولاية صفاقس)، في الليلة الفاصلة بين 8 و9 مارس 2023، أثناء تمشيط السواحل، من اعتراض مجموعة تعرّض مركبهم للغرق وتم انتشال 14 جثة ونجدة وإنقاذ 54 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ له اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين.

وفي بلاغ ثان ذكر المصدر ذاته أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط "المناطق البحرية بصفاقس، قرقنة والمهدية" وإقليم الحرس البحري بالساحل "منطقة المنستير"،
تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 8 و9 مارس 2023، من إحباط 14 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 435 مجتازا (9 تونسيين و426 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء).

وجاء في هذا البلاغ أن الإدارة العامة للحرس الوطني "تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية وتضع الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية، على ذمة المواطنين، للإعلام عن عمليات المتاجرة بأرواح البشر ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموت".


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