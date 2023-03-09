المهدية: انطلاق أشغال مشروع حماية معتمدية بومرداس من الفياضانات بكلفة 12 مليون دينار

انطلقت، اليوم الخميس، أشغال مشروع حماية معتمدية بومرداس من ولاية المهدية من الفياضانات بكلفة تناهز 12 مليون دينار وفترة إنجاز تمتد إلى 18 شهر.

ويشتمل المشروع، الذي أعطى إشارة انطلاق تنفيذه والي المهدية بحضور عدد من المسؤولين الجهويين، على مجموعة من المكوّنات منها تهيئة عدد من الطرقات المتضررة، وإنجاز منشآت مائية مختلفة وفقا لدراسات فنية أنجزت للغرض ضبطت لها المصالح الفنية المعنية حلولا لتجاوز أي عراقيل ممكنة.

وكانت فياضانات سنة 2020 قد خلّفت جملة من الأضرار طالت بالخصوص الطريق الجهوية عدد 93 الرابطة بين الجم وبومرداس، وجوانب المنشآت المائية، كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في انجرافات حواف الطرقات، وتضرّر السور الخلفي للمدرسة الابتدائية الحبيب ببومرداس، وظهور بئر عميقة بالمعهد الثانوي بالمنطقة.

ويسعى المشروع إلى فك العزلة على المنطقة، وتهيئة مجرى وادي كركر، وتحصين المدينة من كارثة مماثلة في المستقبل.



