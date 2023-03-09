ضبط 28 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء

ضبط 28 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء

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Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 15:15 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكّنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات مدنين والقصرين وجندوبة وقبلي وسيدي بوزيد والدورية العاملة بمحطة استخلاص مساكن، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 8 و9 مارس 2023، من ضبط 28 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، "في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة الإقامة على غير الصيغ القانونية بالبلاد التونسية، وذلك بعد أن تعمّدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة"، وفق المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأضاف المصدر في بلاغ له اليوم الخميس، أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء.



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