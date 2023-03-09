قابس: ضرورة حوكمة التصرّف في المياه وسنّ اتفاقية حول استغلال المائدة المائية المشتركة بين تونس والجزائر وليبيا (رئيس مجلس علوم الهندسة)

بيّن رئيس مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين، سليم شورى، أن تونس، وعلى غرار العديد من الدول في العالم، تعيش ندرة في المياه بسبب قلة الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، ووجود اشكال في حوكمة المياه، ومن الضروري اعتماد حلول مبتكرة وجديدة لتعبئة المياه المتأتية من الأمطار بما يحول دون ضياعها فضلا عن العمل على التقليص من كلفة تحلية المياه.



وأكد شورى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة علمية اقليمية، انتظمت اليوم الخميس، بكلية العلوم بقابس، حول الوضع المائي بمناطق الجنوب التونسي ومسارات الحلول، على ضرورة حسن ادارة المياه وإحكام التصرف فيها، وعلى مراجعة القانون الخاص بذلك.

واعتبر أن المائدة المائية التي تشترك فيها تونس والجزائر وليبيا تمثل كنز المستقبل ويتعين العمل على ابرام اتفاقية بين هذه الدول تخص استغلال هذه المائدة، مع اجراء الدراسات العلمية اللازمة بشأنها وحول كيفية استغلالها.



وتضمنت هذه الندوة، التي نظّمها المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس بالاشتراك مع مجلس علوم الهندسة، تقديم شهادات وتجارب ناجحة في إدارة ندرة المياه بولايات قابس، ومدنين، وتطاوين، وقبلي، وعدد من المداخلات ضمن محورين رئسيين، تعلّق الأول بدور المجتمع المدني في ادارة المياه غير التقليدية، والثاني بالبحث والابتكار في مجال ادارة المياه بالجنوب التونسي.

وبين والي قابس مصباح كردمين، في افتتاحه أشغال هذه الندوة التي حضرها عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، وشارك فيها العديد من الخبراء والباحثين في مجال المياه، أن ملف المياه يكتسي أهمية قصوى في ولاية قابس، بالنظر الى أن مناخ الجهة يتميز بالجفاف والحرارة وبمحدودية التساقطات.

وأشار إلى أن نسبة الاستغلال للمياه قد تجاوزت 100 بالمائة بالنسبة للموارد السطحية، و85 بالمائة للموارد الجوفية، مما يبرز الحاجة لترشيد استغلال هذه الموارد حتى تتم المحافظة عليها للأجيال القادمة.

وأكد العديد من المشاركين في هذه الندوة على ضرورة الاستفادة من البحوث العلمية المنجزة في مجال المياه ومن التجارب المعتمدة في هذا المجال وعلى دفع التكوين في هذا الاختصاص.



