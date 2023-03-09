قبلي: تعليق التحركات الاحتجاجية واعتصامات العاملين بشركة البستنة عقب الاتفاقات الاخيرة مع الطرف الحكومي

أعلن كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة، الهادي لحمر، اليوم الخميس، عن قرار تعليق كافة الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية لعملة الشركة المتواصلة منذ مطلع السنة الجارية مع عودة الأعوان الى مقرات عملهم، وذلك على خلفية الاتفاقات الاخيرة التي تم التوصل اليها مع الطرف الحكومي لحلحلة اشكاليات هذه الشركة.



وأوضح لحمر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جلسة انعقدت أمس الأربعاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل جمعت بين أعضاء النقابة الأساسية لأعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة وممثلي المكتب التنفيذي الجهوي للمنظمة الشغيلة خصّصت لتقييم التحركات الاحتجاجية الاخيرة، وما أفضت إليه من نتائج أهمّها تمكين أعوان الشركة مؤخرا من أجرة شهري اكتوبر ونوفمبر من سنة 2022 من اصل اجرة 5 اشهر متخلدة بذمة الشركة، مع التوصل الى اتفاق مع الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" يقضي بسداد الاجور المتخلدة بالذمة الى غاية شهر جانفي (شهري ديسمبر من سنة 2022 وجانفي من سنة 2023).



وأشار المصدر ذاته الى أن النقابة الأساسية لشركة البستنة على استعداد للعودة للتحركات الاحتجاجية في صورة الاخلال او المماطلة في تنفيذ الاتتفاقات الاخيرة، معربا عن أمله في أن يتم التسريع في تنفيذ الرؤية الحكومية التي تهدف الى ايجاد حلّ جذري لمختلف إشكاليات شركتي البستنة بولايتي قبلي وتطاوين.

ودعا الى ضمان ديمومة أجور العملة وسداد ما تخلد بالذمة منها، مع السعي الى تمكين الشركة من الاعتمادات الكافية التي تساعدها في انجاز برنامجها الوظيفي على النحو الامثل، أو تغيير صبغتها بشكل يسمح لها بالدخول في أشغال مناولة ومناقصات مع المؤسسات العمومية والبترولية.



