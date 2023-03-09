الشركة التونسية للملاحة تغير موعد انطلاق ووصول رحلة السفينة "قرطاج" بفعل اضراب في فرنسا يوم 15 مارس 2023

الشركة التونسية للملاحة تغير موعد انطلاق ووصول رحلة السفينة "قرطاج" بفعل اضراب في فرنسا يوم 15 مارس 2023

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 12:07 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اعلنت الشركة التونسية للملاحة انها غيرت موعد انطلاق سفرة السفينة " قرطاج" المبرمجة ليوم 14 مارس 2023 بعد تأكيد السلطات المينائيّة بمرسيليا تنفيذ إضراب يوم 15 مارس 2023 بفرنسا.

وبينت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها، الخميس، ان رحلة سفينة "قرطاج" ستنطلق من ميناء حلق الوادي يوم الاثنين 13 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا عوضا عن الثلاثاء 14 مارس 2023.

واضافت ان وصول السفينة إلى ميناء مرسيليا سيكون يوم الثلاثاء 14 مارس 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا عوضا عن يوم الأربعاء 15 مارس 2023.

واوضحت ان رحلة الإياب الى تونس ستنطلق من ميناء مرسيليا في نفس اليوم، اي الثلاثاء 14 مارس 2023 ، على الساعة الثالثة بعد الزوال عوضا عن يوم الأربعاء 15 مارس 2023.

ولاحظت ان موعد وصول السفرة إلى ميناء حلق الوادي سيكون يوم الأربعاء 14 مارس 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال عوضا عن يوم الخميس 16 مارس 2023.

ودعت الشركة التونسية للملاحة حرفاءها الراغبين في الحصول على مزيد الإرشادات الى الاتّصال بـالرقم 71346061 أو على الرقم الأزرق: 021 102 82



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