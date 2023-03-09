رابطة أبطال أوروبا: بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي يتأهلان لربع النهائي

رابطة أبطال أوروبا: بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي يتأهلان لربع النهائي

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 10:40 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تأهل بايرن ميونخ الألماني للدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه امس الأربعاء على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد في إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وجاء تأهل بايرن بتوقيع كل من تشوبو موتينغ الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة (61) وسيرج غنابري في الدقيقة (90).

ونجح الفريق الألماني في تكرار تفوقه على ضيفه الفرنسي في سيناريو مشابه لمباراة الذهاب بباريس والتي فاز فيها بهدف دون رد، فيما أهدر الفريق الفرنسي عدة فرص في شوط اللعب الأول ليودع المنافسة.

وفي مباراة أخرى من الدور ذاته، تأهل أي سي ميلان الإيطالي لربع النهائي بعد تعادله مع مضيفه توتنهام هوتسبير الإنقليزي من دون أهداف، ليستفيد الفريق الإيطالي من نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها بهدف في روما، ليحجز مقعده في ربع النهائي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262965



En continu...

Toutes les news...
الخميس 09 مارس 2023 | 17 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:23 15:48 12:37 06:40 05:14
Babnet
21°
 Babnet24° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1321°-1523°-1521°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    22431,5

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33350 DT        1$ =3,12711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   959,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   