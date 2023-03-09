سفير الولايات المتحدة بتونس يؤكد استعداد واشنطن دعم تونس لدى المؤسسات المانحة

أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس، جوي هود، استعداد واشنطن مواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة ولا سيما لدى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية المانحة.



وشدد هود ، وفق بلاغ نشرته وزارة المالية عقب لقاء جمع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية بهود، امس الاربعاء بتونس، ان هذه الدعم من شانه ان يساعد تونس على تجاوز الصعوبات بالإضافة الى تطوير التعاون الثنائي في مجالات الصناعات التقليدية والاقتصاد الأخضر والطاقة.



وتترقب تونس ادراجها من طرف صندوق النقد الدولي على جدول اعمال مجلس ادراته للنظر في ملف اقراضها مبلغ 9ر1 مليار دولار لتمويل ميزانية الدولة في وقت أعلنت فيه مجموعة البنك الدولي، مؤخرا، عن تعليق المناقشات بشكل مؤقت حول اطار الشراكة القطرية للبنك مع تونس الذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2023 -2027





وبحث اللقاء بين نمصية وهود، وفق بلاغ نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني، تطور التعاون الثنائي والإمكانيات المتاحة لمزيد تعزيزه وتنويعه في المرحلة القادمة، لاسيما على مستوى التعاون المالي والفني والدعم لدى المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.



وأشاد الجانبان بعراقة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، معربين الرغبة لمزيد تعزيزها في المرحلة القادمة، خاصة بالنظر إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وما تتميز به من متانة وتنّوع.



واستعرضت نمصية ، في هذا الصدد، أهم التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس نتيجة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية،



وابرزت أهم الإجراءات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن من أجل دفع نسق النموّ وخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والأجنبي مع المحافظة على توازنات الماليّة العموميّة .



