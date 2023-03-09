محطات الزلانزل ترصد رجة ارضية بسواحل مدينة المنستير بقوة 5ر2 على مقياس ريشتر

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 09:54 قراءة: 0 د, 29 ث
      
سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس 9 مارس 2023 على الساعة التاسعة 9 و 10 دقائق صباحا رجة ارضية في عرض البحر قبالة المنستير بلغت قوتهـا 5ر2 درجة علـى سلـم ريشتـر.

وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، ان مركز الرجة حـدد حسب التحاليل الأولية ، عند مستوى 35.86 درجة خط عرض و 10.90 درجة خط طـول، وذلك عرض البحر 11.7 كم شمال شرق المنستير.

وسجلت تونس منذ مطلع العام الجاري 6 رجات أرضية وقد سجلت اعلى الدرجات يوم 25 جانفي 2023 على مستوى شمال شرق الشابة بقوة 4ر3 درجة على سلم ريشتر.

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