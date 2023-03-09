محطات الزلانزل ترصد رجة ارضية بسواحل مدينة المنستير بقوة 5ر2 على مقياس ريشتر

سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس 9 مارس 2023 على الساعة التاسعة 9 و 10 دقائق صباحا رجة ارضية في عرض البحر قبالة المنستير بلغت قوتهـا 5ر2 درجة علـى سلـم ريشتـر.
وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، ان مركز الرجة حـدد حسب التحاليل الأولية ، عند مستوى 35.86 درجة خط عرض و 10.90 درجة خط طـول، وذلك عرض البحر 11.7 كم شمال شرق المنستير.
وسجلت تونس منذ مطلع العام الجاري 6 رجات أرضية وقد سجلت اعلى الدرجات يوم 25 جانفي 2023 على مستوى شمال شرق الشابة بقوة 4ر3 درجة على سلم ريشتر.
وأضاف المعهد الوطني للرصد الجوي، ان مركز الرجة حـدد حسب التحاليل الأولية ، عند مستوى 35.86 درجة خط عرض و 10.90 درجة خط طـول، وذلك عرض البحر 11.7 كم شمال شرق المنستير.
وسجلت تونس منذ مطلع العام الجاري 6 رجات أرضية وقد سجلت اعلى الدرجات يوم 25 جانفي 2023 على مستوى شمال شرق الشابة بقوة 4ر3 درجة على سلم ريشتر.
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