المنستير: اختيار ستين طالب شغل لتكوينهم للعمل في القطاع السياحي

احتضن أحد النزل بالمنطقة السياحية بالمنستير، يوم الأربعاء، محادثات تشغيلية فردية لانتقاء ستين شابا وفتاة من مجموع 210 طالب شغل لتكوينهم للعمل في القطاع السياحي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل بالمنستير عادل الخليفي.



وينطلق تكوينهم بداية من 16 مارس الجاري بالمدرسة السياحية بالمنستير في اختصاصات المطعم والحانة والمطبخ والطوابق التي حددها المهنيون ويتواصل على مدى ستة أسابيع على أن يلتحق الشباب المستفيد من هذا التكوين بمواقع العمل في الوحدات السياحية بالجهة مباشرة بعد استكماله.



ويندرج التكوين في إطار برنامج دعم قدرات القطاع الخاص الذي تنجزه وزارة التشغيل والتكوين المهني بتمويل ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الفني، حسب عادل الخليفي.



وكانت مكاتب التشغيل بالجهة وجهت دعوات عبر الإرساليات القصيرة إلى جميع المسجلين في المنصة التي وقع وضعها للغرض بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.



وكانت عملية الانتقاء الأولية للشباب وقعت منذ أسبوعين وذلك بالشراكة مع المهنيين والمكوّنين والمكلفين بالتواصل في مكاتب التشغيل.

وتشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على هذا البرنامج الذي يستهدف دعم قدرات القطاع الخاص ويتضمن عدّة محاور لدعم المؤسسة السياحية والصناعية والمهنيين، وفق الخليفي.



ومن جهته، قال مدير مكتب التشغيل بالمنستير محمّد قبوج إنّها أوّل تجربة في تكوين طالبي الشغل ضمن الاتفاقية الموقعة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة الألمانية للتعاون الفني.



وبلغ مجموع طالبي الشغل في مرحلة أولى 700 طالب شغل وقع انتقاء من بينهم 236 ممن له تكوين بسيط في قطاع السياحة وآخرين ليس لديهم أي تكوين وسيقع تكوين الستين خلال خمسة أسابع تكوينا تقنيا في حين سيخصص الأسبوع السادس لتكوينهم في المهارات الحياتية.

وتشارك في تنفيذ هذا البرنامج الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالمنستير ومكاتب التشغيل بالجهة والمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير والجامعة الجهوية للنزل بالمنستير وممثلو حوالي 16 نزلا والمدرسة السياحية بالمنستير.





