وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، في كلمته التي ألقاها في أشغال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الأربعاء بالقاهرة، إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد عمار في كلمته، وفق بلاغ نشرته الوزارة، أهمية التضامن العربي، لا سيما في هذا الظرف والتحديات الماثلة، داعيا إلى ضرورة إيجاد تسويات سياسية للأزمات بالمنطقة.

وعبر عن حرص تونس على الانخراط الفاعل في مسيرة إصلاح منظومة العمل العربي المشترك والارتقاء بدور الجامعة العربية، مجددا دعم تونس الثابت لقضية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.

كما أجرى وزير الشؤون الخارجية لقاءين، على هامش مشاركته في أشغال القمة المنعقدة بالقاهرة، مع نظيريه الإماراتي واليمني.

واستأثرت العلاقات التونسية الاماراتية بحيز وافر من مباحثات وزير الشؤون الخارجية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر حيث تم، أثناء اللقاء، تأكيد أهمية إعطاء دفع متجدد للتعاون الاقتصادي والتجاري.

ودعا الجانبان، وفق بلاغ للوزارة، إلى توظيف الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين ونسق الاتصالات والزيارات باتجاه استحثاث الخطى لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية بتونس.

وتركز اللقاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك على تطورات الوضع في اليمن والجهود العربية والأممية من أجل التمديد في الهدنة والتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق.

وجرى التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور على المستوى الثنائي واستعادة نسق التعاون وتنشيط آلياته.



