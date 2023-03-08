كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة: المنتخب الوطني يشرع في الاستعدادات للمباراة الترتيبية ضد نيجيريا

كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة: المنتخب الوطني يشرع في الاستعدادات للمباراة الترتيبية ضد نيجيريا

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انطلقت اليوم الاربعاء استعدادات المنتخب الوطني التونسي لاقل من 20 سنة لكرة القدم للمباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث أمام المنتخب النيجيري والمقررة يوم الجمعة الجاري بداية من الساعة الثالثة بتوقيت تونس بملعب القاهرة الدولي في اطار نهائيات كاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر الى غاية 11 مارس الجاري.
وأجرى المنتخب التونسي حصته التدريبية بالملعب الفرعي لملعب الدفاع الجوي بمشاركة كل اللاعبين واستغلها الإطار الفني لإجراء تمارين خصوصية أمام المرمى ووضعيات التمركز دفاعا وهجوما.
وستختتم التحضيرات غدا الخميس بحصة تدريبية تنطلق في الساعة الرابعة بتوقيت تونس.
للتذكير فإن المنتخب الوطني سيكون محروما من خدمات اللاعب غيث الوهابي لجمعه انذارين خلال مباراتي ربع ونصف النهائي.
ومن جهة أخرى، ستنطلق الندوة الصحفية للمدرب عادل السليمي الذي سيكون مرفوقا بالحارس امان الله مميش عند الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت تونس بقاعة الندوات بملعب القاهرة الدولي .

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