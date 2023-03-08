وزير الخارجية يجري بالقاهرة لقاءات مع نظرائه من ليبيا والامارات العربية المتحدة واليمن

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الاربعاء، سلسلة من اللقاءات مع نظرائه من ليبيا والامارات العربية المتحدة واليمن، على هامش مشاركته في مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.



فقد اطلع وزير الخارجية، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، على مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتم التأكيد على مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية والاعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة.



وأبرز الوزيران أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي وضمن فضاءات الانتماء المشتركة، حول أبرز قضايا المنطقة من أجل مواجهة التحديات المشتركة.



كما استأثرت العلاقات التونسية الاماراتية، بحيز وافر من مباحثات وزير الخارجية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوظيف الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ونسق الاتصالات والزيارات باتجاه استحثاث الخطى لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية بتونس.



وتطرق اللقاء، الذي جمع نبيل عمّار مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، الى تطورات الوضع في اليمن، والجهود العربية والأممية من أجل التمديد في الهدنة والتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني الشقيق، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور على المستوى الثنائي واستعادة نسق التعاون وتنشيط آلياته.













