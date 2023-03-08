وزارة التربية: الاتفاق بين تونس وبريطانيا على مواصلة التعاون لتحسين مهارات المدرّسين في اللّغة الأنقليزيّة

وزارة التربية: الاتفاق بين تونس وبريطانيا على مواصلة التعاون لتحسين مهارات المدرّسين في اللّغة الأنقليزيّة

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 18:13 قراءة: 0 د, 24 ث
      
اتفق وزير التربية، محمد علي البوغديري، وسفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلان وينترتون، خلال لقاء جمعهما اليوم الاربعاء بتونس، على بلورة أنشطة وبرامج تعاون تربويّة مشتركة، ومواصلة التعاون في مجال تحسين مهارات المدرّسين في اللّغة الأنقليزيّة.

كما تناول اللقاء العلاقات التونسيّة البريطانيّة وسبل دعم التعاون والشراكة في المجال التربويّ وتم الاتفاق على تقييم البرامج التي تمّ تنفيذها في إطار التعاون الثنائيّ بين وزارة التربية والمجلس البريطاني.

وعبّرت السفيرة على استعداد الجانب البريطاني لدعم وزارة التربية في مجال الإصلاح التربويّ.


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