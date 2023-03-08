ضبط 64 مجتازا للحدود البرية خلسة يحملون جنسيات افريقية (الحرس الوطني)

ضبط 64 مجتازا للحدود البرية خلسة يحملون جنسيات افريقية (الحرس الوطني)

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 17:26 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي والقصرين وبنعروس وقفصة، أمس الثلاثاء، من ضبط 64 شخصا يحملون جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بعد ان اجتازوا الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة.

وأورد المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ نشره اليوم الاربعاء، على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن المجتازين يقيمون بالبلاد التونسية على غير الصيغ القانونية، مضيفا أنه بعد استشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم.


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