باجة: رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة يوجّه نداء استغاثة لإنقاذ 4500 هكتار من الزراعات الاستراتيجية بالمناطق السقوية بالجهة

وجّه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، شكري الدجبي، اليوم الاربعاء، نداء استغاثة لانقاذ 4500 هكتار من الزراعات الاستراتيجية بالمناطق السقوية بقبلاط ومجاز الباب وتبرسق، مبيّنا أن قرار وزارة الفلاحة بمنع الري تسبّب في ضرر كبير جدّا للمساحات السقوية.



وأكد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه ورغم إلحاح الاتحاد الجهوي للفلاحة، وتوجيه المراسلات المباشرة والمراسلات عن طريق الهياكل الفلاحية والسلط الجهوية، لم تتم ملاحظة أية استجابة لطلبات ري الزراعات الكبرى والاستراتيجية بالمناطق السقوية.

واعتبر أن وضع الزراعات يتّجه إلى الأسوا، سيما وأنه لم يتم اتخاذ أي اجراء لانقاذها وتدارك نقص الامطار بريّها، علما أنها توفّر مخزونا استراتيجيا في خضم نقص الأمطار المسجل خلال الموسم الفلاحي الجاري.

وأشار إلى أن نقص الأمطار قد تسبّب إلى حدود مطلع شهر مارس الجاري في تضرّر 30 بالمائة من مساحات الزراعات الكبرى البعلية بولاية باجة والتي تقارب 150 ألف هكتار، بما يعني تضرّر ما بين 20 ألفا و 30 الف هكتار، متوقّعا أن تتجاوز نسبة الضرر الـ60 بالمائة خاصة بقبلاط، ومجاز الباب، وتبرسق، وتستور.





