ندوة وطنية تحت عنوان "اي مستقبل للمراة في صنع القرار التشريعي والبلدي

نظمت جمعية "تونسيات" الاربعاء بتونس العاصمة، ندوة وطنية حول "اي مستقبل للمراة في صنع القرار التشريعي والبلدي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمراة.



وسلطت رئيسة الجمعية، منية مزيد، الضوء لدى افتتاحها اشغال الندوة على الدور الذي تلعبه المراة التونسية في المجتمع التونسي على مر الاجيال، سواء كانت عاملة او باحثة او فلاحة او عالمة او ناشطة في المجتمع المدني، بما بوّأها مكانة متقدمة على الصعيد الدولي، مؤكدة انها تظل نواة المجتمع والاسرة، ولابد من تعزيز التمكين السياسي والاقتصادي لدى كل النساء دون استثناء وبعيدا عن التهميش لاي جهة.



وعن مشاركة المراة في الحياة السياسية، لاحظت انها في تراجع حيث بلغت نسبة تمثيلية المراة في انتخابات المجلس التاسيسي 29 بالمائة وبالانتخابات التشريعية لسنة 2014 بلغت 31 بالمائة، وفي الانتخابات التشريعية 2019 بنسبة 24 بالمائة، في حين لم تتجاوز نسبة تمثيليتها في الانتخابات التشريعية الاخيرة سوى 2ر16 بالمائة ، بما يفسر ضعف مشاركة النساء في العملية الانتخابية.



وشددت في جانب اخر، على اهمية تحقيق المراة التونسية للاشعاع الوطني والدولي والمساهمة في بناء رؤية حقوقية خاصة بقضايا المراة والشباب والتنمية من خلال تعزيز مكتسبات التونسيات المضمنة في مجلة الاحوال الشخصية والقانون التونسي، ومناهضة العنف ضد النساء، وتعزيز انخراط التونسيات في الشان العام، وتدعيم مشاركتهن في مراكز القرار وادارة الحوكمة المحلية.



وتناول المشاركون في اشغال الندوة بالخصوص، مسالة الفعل السياسي والمراة التونسية بين التفرد والتحرر، ورهانات الاطار القانوني الحالي للمجالس المنتخبة ومدى الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية، بالاضافة الى التباحث حول دور الاعلام في مدى تواجد المراة في البرلمان ومجلس الاقاليم والبلديات.



واكدت جمعية "تونسيات" اهمية الخطوات التي قطعتها تونس في مجال تمكين المراة تشريعيا من اجل تحقيق مبدا المواطنة والحق في المساواة وفي تكافؤ الفرص بين الجنسين والتناصف



كما سلطت الجمعية، في بلاغ لها، الضوء ،على مدى تلاؤم المقاربة الحقوقية للمراة التونسية مع المعايير الدولية، وخاصة منها اتفاقية الحقوق السياسية للمراة لسنة 1952 ، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة سنة 1979 ، وبروتوكول "ماباتو" لحقوق النساء في افريقيا لسنة 2003 ، فضلا عن تحقيق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تحقيق تكافؤ الفرص امام النساء وحقهن في التمثيل في العمليات السياسية واتخاذ القرار.



