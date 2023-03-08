يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية اجتماعه الثامن والثلاثين في مدينة جدة السعودية يوم الإثنين 13 مارس الجاري بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان بصفته نائب رئيس الاتحاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وسيطرق الاجتماع بالخصوص إلى الرسالة الموجهة الى الاتحاد من قبل وزير الشباب والرياضة في الجمهورية الجزائرية المتضمنة طلب استضافة دورة الألعاب العربية الخامسة عشر 2023 بالجزائر.



كما يتناول الاجتماع النموذج الحديث لاستضافة دورة الألعاب الرياضية العربية.

وفي نطاق حرص الاتحاد على إعطاء نفس جديد لنشاطه واضفاء مزيد النجاعة عليه من أجل تطوير الحركة الرياضية والأولمبية بالبلدان العربية، سيتعرض المكتب التنفيذي لمسودة المشروع الجديد للنظام الأساسي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية تمهيدا لإرساله لأعضاء الجمعية العمومية.

كما ستتم مناقشة استحداث الدورات التالية: وهي دورة الألعاب الرياضية العربية للشباب والدورة العربية للألعاب الرياضية الشاطئية ودورة الألعاب الرياضية العربية للقاعات والدورة الرياضية العربية للفنون القتالية.

كما يستعرض الاجتماع إنشاء اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي وهي لجنة تكافؤ الفرص ولجنة الإعلام والتواصل المؤسسي ولجنة المراجعة والتدقيق ولجنة الرياضيين.



