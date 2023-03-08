تونس تدين اقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين وما خلفته من شهداء وجرحى (وزير الخارجية)

أعرب وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال لقائه بالقاهرة، مع وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي، عن إدانة تونس للاقتحامات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة "جنين" الفلسطينية، وما خلفته من شهداء وجرحى.



كما استعرض الوزيران، على هامش اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، مسيرة العلاقات الثنائية والاستحقاقات المقبلة، وتبادلا وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة والبلدين الشقيقين، مؤكدين رفضهما المطلق لكافة أشكال التمييز العنصري الممنهج، في بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية.



يشار الى أنه وفق ما تناقلته مصادر إعلامية، داهمت القوات الإسرائيلية أمس الثلاثاء، مخيما للاجئين في مدينة جنين بالضفة الغربية، وأودت بحياة ستة فلسطينيين.



وفي سياق متصل، توجه وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، خلال مشاركته في الاجتماع السادس للجنة العربية المعنية بالتحرك الدولية لمواجهة السياسات والاجراءات للإسرائيليين غير القانونية في مدينة القدس، بالشكر لنظرائه العرب لترحيبهم باستمرار عضوية تونس في هذه اللجنة، اتساقا مع موقفها المبدئي المناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية مقدساته ولا سيما في مدينة القدس، في ظل ما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة، وفق بلاغ ثان لوزارة الخارجية.





