كرة اليد/ بطولة العرب للأندية: الجزائر تترشح لتنظيم النسخة ال38

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 13:56 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قدمت الجامعة الجزائرية لكرة اليد ملف ترشحها لتنظيم النسخة ال38 من البطولة العربية للأندية (ذكور و إناث), حسب ما افادت به وكالة (واج) اليوم الاربعاء نقلا عن الجامعة الجزائرية .
وحدد الاتحاد العربي لكرة اليد , تاريخ 15 افريل 2023, كآخر اجل للاتحادات المهتمة باستضافة الحدث لتقديم ملفات ترشحها.
وعرفت الدورة السابقة من البطولة العربية التي جرت فعالياتها بمدينة الحمامات , تتويج الترجي الرياضي التونسي للمرة السابعة في تاريخه لدى الذكور, فيما عاد اللقب لدى الإناث لسيدات نادي المكنين .

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