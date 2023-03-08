كرة اليد/ بطولة العرب للأندية: الجزائر تترشح لتنظيم النسخة ال38

قدمت الجامعة الجزائرية لكرة اليد ملف ترشحها لتنظيم النسخة ال38 من البطولة العربية للأندية (ذكور و إناث), حسب ما افادت به وكالة (واج) اليوم الاربعاء نقلا عن الجامعة الجزائرية .

وحدد الاتحاد العربي لكرة اليد , تاريخ 15 افريل 2023, كآخر اجل للاتحادات المهتمة باستضافة الحدث لتقديم ملفات ترشحها.

وعرفت الدورة السابقة من البطولة العربية التي جرت فعالياتها بمدينة الحمامات , تتويج الترجي الرياضي التونسي للمرة السابعة في تاريخه لدى الذكور, فيما عاد اللقب لدى الإناث لسيدات نادي المكنين .



