سيدي بوزيد: محكمة المحاسبات تبطل لزمات الأسواق ببلديات جلمة وسيدي بووزيد والهيشرية (الوالي)

أصدرت محكمة المحاسبات بصفاقس أحكاما تقضي بإبطال لزمة أسواق بلدية جلمة، وبلدية الهيشرية، وبلدية سيدي بوزيد، إثر التفطن لوجود إخلالات، وفق ما أفاد به والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي.

وبيّن حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في إطار الصلاحيات المخوّلة للوالي في مجلة الجماعات المحلية، وطبقا للفصل عدد 94 من المجلة الذي يعطيه حق الاعتراض على الاتفاق الخاص بلزمات الأسواق لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في حال وجود اخلالات، وبعد التفطن لوجود اخلالات تشوب بعض الاسواق ببلديات جلمة وسيدي بوزيد والهيشرية، تم تقديم اعتراضات بخصوص لزمات واستخلاص المعاليم الموظفة على الاسواق بالبلديات المذكورة.

وأكد أن هذه العمليّة تندرج في إطار تفعيل القانون، واحترام كل الاجراءات القانونية لضمان الشفافية في مختلف المعاملات المالية، وفق تعبيره.







