سيدي بوزيد: محكمة المحاسبات تبطل لزمات الأسواق ببلديات جلمة وسيدي بووزيد والهيشرية (الوالي)

سيدي بوزيد: محكمة المحاسبات تبطل لزمات الأسواق ببلديات جلمة وسيدي بووزيد والهيشرية (الوالي)

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 14:50 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدرت محكمة المحاسبات بصفاقس أحكاما تقضي بإبطال لزمة أسواق بلدية جلمة، وبلدية الهيشرية، وبلدية سيدي بوزيد، إثر التفطن لوجود إخلالات، وفق ما أفاد به والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي.
وبيّن حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه في إطار الصلاحيات المخوّلة للوالي في مجلة الجماعات المحلية، وطبقا للفصل عدد 94 من المجلة الذي يعطيه حق الاعتراض على الاتفاق الخاص بلزمات الأسواق لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في حال وجود اخلالات، وبعد التفطن لوجود اخلالات تشوب بعض الاسواق ببلديات جلمة وسيدي بوزيد والهيشرية، تم تقديم اعتراضات بخصوص لزمات واستخلاص المعاليم الموظفة على الاسواق بالبلديات المذكورة.
وأكد أن هذه العمليّة تندرج في إطار تفعيل القانون، واحترام كل الاجراءات القانونية لضمان الشفافية في مختلف المعاملات المالية، وفق تعبيره.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262902



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 08 مارس 2023 | 16 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
23°
 Babnet23° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1225°-1322°-1423°-1422°-13
  • Avoirs en devises
    22387,1

  • (7 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33541 DT        1$ =3,13377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mars)   1070,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   