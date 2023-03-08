وزير الخارجية يلتقي في القاهرة الامين العام لجامعة الدول العربية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، في القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو

الغيط.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ اليوم الاربعاء لوزارة الخارجية ،علاقات التعاون بين تونس وجامعة الدول العربية وحرص البلادعلى مزيد الارتقاء بها والمساهمة في تفعيل دورها البناء في مختلف مؤسساتها وهياكلها .



وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دعمه لتونس، مثمنا مساهمتها في مسيرة العمل العربي المشترك.



ويأتي هذا اللقاء في اطار مشاركة وزير الشؤون الخارجية، في اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري اليوم بالقاهرة.



