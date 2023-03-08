الحزب الجمهوري يعبر عن "اسفه لمواقف الاطراف والمؤسسات الاجنبية التي سارعت باتخاذ اجراءات تمثل عقابا جماعيا للشعب التونسي"

عبر الحزب الجمهوري عن "اسفه لمواقف الأطراف والمؤسسات الأجنبية التي سارعت باتخاذ إجراءات تمثل عقابا جماعيا للشعب التونسي"، داعيا "أصدقاء تونس إلى المحافظة على مكتسبات التعاون البيني والنأي بها عن كل تشنج يمكن أن يكون الا ظرفيا".



وجدد الحزب في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي مساء امس الثلاثاء الدعوة إلى "ضم كل الجهود التي من شأنها توجيه البلاد إلى مسار إصلاحي شامل يجمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا على "نهج الحوار الوطني كضرورة لإخراج البلاد من ازمتها".



واكد رفضه "للخطاب الصادر عن رئاسة الجمهورية بخصوص الهجرة غير النظامية والمتعارض مع تقاليد الدولة التونسية المنفتحة والنابذة لأي شكل من أشكال التمييز، والتي كانت لها تداعيات سلبية على صورة تونس كبلد متسامح يحترم حقوق الإنسان وعلاقاتها بالدول الأفريقية والدولية".



وثمن الحزب الجمهوري في البيان ، موقف "الاتحاد التونسي للشغل المنحاز للديمقراطية وحقوق الإنسان والمندد بالايقافات واسلوبها الترهيبي"، كما ثمن مواقف الأطراف السياسية المناهضة للاستبداد والتعسف".



وعبر ، عن عميق ارتياحه لمواقف التضامن الصادرة من مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني مع ا"لمعتقل السياسي الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي".



