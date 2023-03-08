تونس تحلّ ضيف شرف على الصالون الدولي للزيت بإسبانيا المزمع تنظيمه خلال شهر ماي 2023

تحلّ تونس ضيف شرف على الصالون الدّولي الزيت "إكسبو اوليفيا 2023"، الذي سيقام بإسبانيا خلال شهر ماي 2023 في وقت عزّزت فيه تونس تموقعها على عدة اسواق وخاصة في مجال زيت الزيتون المعلب.



وبحثت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، انجي دقي حنيني، المشاركة التونسية مع المدير التنفيذي للمجلس الدّولي للزيتون، لطفي غديرة.



وتطرق اللقاء الى تعزير العلاقة بين الوكالة كهيكل تونسي يعنى بتطوير الاستثمار ولاسيما في مجال زيت الزيتون كقطاع استراتيجي وبين المجلس الدولي للزيت كهيكل دولي يساهم في دعم وتطوير المنظومة على المستوى العالمي.



وخصّص اللّقاء كذلك للحديث حول أهمية الترويج لزيت الزيتون التونسي في الخارج من خلال تحسين إنتاجية الزياتين التونسية والنهوض بالتصدير.



وتتوقع وزارة الفلاحة انتاج 900 الف طن من الزيتون خلال موسم 2022-2023 وهو ما يعادل 180 ألف طن من الزيت مقابل 2ر1 مليون طن من الزيتون أي 240 الف طن من الزيت للموسم الفارط .







