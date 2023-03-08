يوسف أومارو": الاتحاد المنستيري قادر على الذهاب بعيدا في مسابقتي كاس الاتحاد الافريقي والكأس العربية

أكد لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري النايجيري يوسف أومارو أنّ فريق عاصمة الرباط عازم على التألق والذهاب بعيدا في مسابقتي كاس الاتحاد الافريقي و والكأس العربية "نسخة الملك سلمان".





وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري سيجاري المنافسات الاقليمية والقارية، وفق خصوصية كل مباراة، مبرزا أنّ الهدف القادم سيكون بلوغ دور المجموعات للكأس العربية، وذلك بعد تجاوز فريق فحمان اليمني، في الدور الأول، ومن بعده تجاوز المترشح من مباراة السيب العماني والمحرق البحريني.

وأشار يوسف أومارو أنّ فريق الاتحاد الرياضي المنستيري يملك مجموعة جيدة من اللاعبين بمقدورها المساهمة في مواصلة سلسة النتائج الايجابية التي حققها الفريق في الفترة الماضية.

وخلص الى أنّ سرّ نجاح مسار الاتحاد الرياضي المنستيري في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وفي مسابقة كأس الاتحاد الافريقي يكمن في العمل و في جدية اللاعبين وتظافر جهود جميع الأطراف على غرار الاطار الفني والطبي.



يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل صدارة مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مناصفة مع الترجي الرياضي، بـ 7 نقاط، كما يحتل صدارة المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي بـ 7 نقاط.

كما يتطلع الاتحاد الرياضي المنستيري، رغم ضغط الرزمة على المستوى المحلي والقاري، الى التألق والذهاب بعيدا في الكأس العربية، التي أجريت قرعتها أمس الاثينين.

يذكر أنّ كرة القدم التونسية ستكون ممثلة بثلاث نوادي في الكأس العربية، وهي الاتحاد الرياضي المنستيري الذي سيتهل مشواره في الدور الأول بملاقاة فحمان اليمني ذهابا في عمان وإيابا في تونس، والنادي الصفاقسي الذي سيواجه في الدور الأول نادي قطر القطري، في حين تأهل الترجي الرياضي التونسي مباشرة الى دور المجموعات.



