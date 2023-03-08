وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

Publié le Mercredi 08 Mars 2023 - 06:13 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، يوم الثلاثاء بالقاهرة، لقاء مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بحث فيه بالخصوص سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وفق بلاغ للوزارة.

وأكد الجانبان، في اللقاء المنعقد على هامش التئام أشغال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالقاهرة يوم 8 مارس 2023، على ضرورة الاستفادة المثلى من آليات التعاون القائمة بالإضافة إلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات الكويتية بتونس وتوسيع مجالاتها.

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