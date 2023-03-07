وزير الداخلية يؤكد ضرورة " مساءلة و محاسبة كل من أذنب في حق الوطن "

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Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 20:19 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الثلاثاء  على ضرورة  مساءلة و محاسبة كل من أذنب في حق الوطن قائلا :"لا بد لكل من أخطأ ان يحاسب ..فمن أجل الحقوق و الحريات لا بد أن تكون هناك مساءلة".

وأشار شرف الدين في تصريح إعلامي على هامش زيارته إلى مدينة بنقردان اليوم بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لملحمة 7 مارس إلى أنّ  هذه الملحمة وجهت رسالة مفادها بان تونس أمانة وأن الجميع جاهزون للذود عنها في اللحظات الحاسمة وأنها لن تكون أبدا حاضنة للإرهاب .

وأكد ان زيارة المقابر وتلاوة القرآن على أرواح الشهداء إحياء للذكرى غير كافية  لأنه ومن باب الوفاء للشهداء وجوب الوقوف عند الواقعة و تبيان أسبابها ومن كان وراءها وذلك بالكشف عمن كان وراء دخول الإرهاب إلى تونس و من قام بالتغطية على الإرهابيين ومن قام بحمايتهم قانونيا أو قضائيا ومن تستر عليهم و "من أسدل لهم ستارا إعلاميا"

وقال إن مجمل هذه الأسئلة تحتوي أجوبتها بشكل واضح وان الشعب التونسي أصبح ناضجا و يدرك كل شيء  مشيرا في الآن نفسه إلى "وجود أشخاص لا يعرفون معنى الأمانة والوطنية وتتاجر بكلّ القيم" .
وقال "ان من تاجر بشعار الحصانة البرلمانية والحصانة القضائية وبرسالة الاعلام و رسالة العمل النقابي كانوا أبعد مايكون عن القاضي الحق و النقابي الحق و الاعلامي الحق وهو ما سيجرّ للمحاسبة".

وأشار إلى أن مطلب المحاسبة مطلب مشروع وأن المساءلة ستكون من أجل الحقوق و الحريات وفي إطار حقوق الإنسان مؤكدا أن غياب المحاسبة يؤدي إلى التمادي وهو ما يتجلى من خلال "من يتباكون ويقدمون المغالطات في المنابر الحوارية رغم معرفتهم للحقيقة و لصدق عديد المسؤولين وصدق رئيس الجمهورية  لكنهم يعملون على التمادي في اسلوب التأليب وفق تعبيره.

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