تولى اليوم وزير الدفاع الوطني عماد مميش رفقة وزير الداخلية توفيق شرف الدين تدشين محطة التطهير ببن قردان التي انجزت ضمن مشروع منظومة التطهير بالمنطقة والمقدر تكاليفه 40 مليون دينار وذلك بهدف تحسين جودة الحياة وحماية المائدة المائية ببن قردان من التلوث واعطاء نسق جديد للتنمية بها من خلال انجاز مشاريع كبرى في مجالات السياحة والصناعة وغيرها وفق المدير العام للديوان الوطني للتطهير عبد الحميد بالطيب.



واوضح وزير الدفاع ان هذا المشروع الذي يتزامن تدشينه مع احياء ذكرى ملحمة 7 مارس 2016 ستتلوه مشاريع اخرى من شانها ان تعزز المكانة المتيزة لهذه المعتمدية المناضلة مذكرا بما قدمه اهاليها من تضحياة في ملحمة بن قردان في سبيل الذود عن الوطن ودحض الارهاب والارهابيين.

ودعا الوزير الى حسن توظيف هذا المشروع وخاصة في القطاع الفلاحي لما يؤمنه من معالجة ثلاثية للمياه توفر 5200 متر مكعب في اليوم وخاصة في ظل م شح المياه وارتفاع ملوحتها بالجهة.



وتدخل اليوم محطة التطهير ببن قردان بعد مرور 7 سنوات عن انطلاق اشغالها الى مرحلة التجربة التي ستتواصل بضعة اشهر لتدخل اثرذلك مرحلة الاستغلال الكامل لتكون بذلك اول مخطة تطهير بمعتمدية بن قردان..وهي ستمكن من ربط 4 الاف مسكن ومن معالجة 5200 متر مكعب من المياه التي يمكن استغلالها فلاحيا .

وحسب المدير العام للديوان الوطني للتطهير فان هذه الحطة تنضاف الى 125 محطة تتوزع بجهات البلاد ليرتفع عددها الى 126 محطة لا تتجاوز نسبة استغلال المياه المعالجة منها في القطاع الفلاحي 22 بالمائة على ان تبلغ في افق 2030 نسبة استغلال المياه المعالجة في الاغراض الفلاحية 50 بالمائة.



