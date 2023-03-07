المدرب المساعد لمازيمبي: الانتصار على الاتحاد المنستيري هو أفضل سيناريو في بقية مشوار دور المجموعات

أكد المدرب المساعد لمازيمبي الكونغولي بامفيل ميهايو أنّ الانتصار على الاتحاد المنستيري غدا الاربعاء على ملعب حمادي العقربي برادس ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيكون أفضل سيناريو لفريقه في بقية مشوار دور المجموعات.

وأوضح، خلال ندوة صحفية بقاعة الندوات الاعلامية لملعب حمادي العقربي برادس، سابقة لموعد المباراة بـ 24 ساعة، أنّ فريقه سيخوض مباراة قوية تليق بسمعته مشيرا الى أنّ حظوظه في الترشح للدور ربع النهائي مازالت قائمة رغم الهزيمتين المتتاليتين أمام يونغ أفريكانز في تنزانيا 1-3 وأمام الاتحاد المنستيري في لوبومباشي صفر-2.

وأبرز أنّ هزيمة مقابلة الذهاب امام الاتحاد المنستيري لم تكن متوقعة وجاءت جراء ارتكاب جملة من الأخطاء الدفاعية التي قال انها لن تتكرر في لقاء الغد لافتا النظر أنّه واثق من امكانيات فريقه في تحقيق نتجية ايجابية.

ومن جانبه، أفاد اللاعب كريستيان كوامي أنّ مازيمبي استعد جيدا لمواجهة الغد مشدّدا أنّ حظوظه وافرة لكسب النقاط الثلاث وانعاش حظوظه في سباق التأهل للدور ربع النهائي.

وبيّن أن اللاعبين عازمون على تحقيق الانتصار ورد الاعتبار للفريق بعد هزيمة الجولة الماضية على أرضهم وأمام جمهورهم.

وخلص الى أنّ النتائح المخيبة التي لحقت فريقه في آخر مباراتين بدور المجموعات لن ترغمه على الاستسلام مبينا أنّ مازيمبي سيخوض المواجهة بشعار الانتصار وسيقاتل في جميع مبارياته المتبقية من أجل اقتطاع احدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور ربع النهائي.

تجدر الاشارة الى أنّ المبارة ستنطلق على الساعة الثانية بعد الزوال بصافرة الحكم السنيغالي ماغات نداي.

وفي ما يلي تذكير بترتيب المجموعة الرابعة:



الترتيب نقاط لعب

1- الاتحاد المنستيتري 7 3

2- يونغ افريكانس 4 3

3- تي - بي مايزمبي 3 3

4- ريال باماكو 2 3



