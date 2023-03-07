سيدي بوزيد: يوم مفتوح ببلدية الرقاب للتعريف بمنظومة "الخدمات البلدية على الخط"

نظّمت بلدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، يوما مفتوحا للتعريف بالمنصة الالكترونية الجديدة التي أعدتها لتسهيل التمتع بالخدمات البلدية في اطار تقريب الخدمات من المواطن.

وبيّن المسؤول على العلاقات مع الجمعيات ببلدية الرقاب، هارون فالحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا اليوم المفتوح يأتي للتعريف بمنظومة "الخدمات البلدية على الخط" التي ستعتمدها البلدية بصفة رسمية كأداة لدراسة ومعالجة المطالب والملفات عن بعد، وذلك بهدف تقريب جميع الخدمات لفائدة للمواطن.

وأوضح أن البلدية تقدّم مجموعة من الخدمات للمواطن، وهو ما دفع للإعداد هذه المنصة التي تسمح بمتابعة الملفات دون التوجه للبلدية، وهي مفتوحة لكل الخدمات للمواطن، وللشركات، والجمعيات، وسيتم اعتمادها بداية من شهر جويلية القادم، وستسهل استفادة المواطن أينما كان من خدمات البلدية والتسريع في توفير مختلف الخدمات.

وأشار الى أن بلدية الرقاب حاليا في مرحلة تجربة المنصة الالكترونية الى أواخر شهر جوان القادم، وسينطلق عملها الفعلي مطلع شهر جويلية المقبل، كما تعمل البلدية حاليا على تعريف المواطن والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المحلي بخدمات المنصة.

يذكر أن "رقمنة" الخدمات ببلدية الرقاب تتنزل في إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة التي تلزم البلدية بمجموعة من التعهّدات من بينها "رقمنة" الخدمات البلدية وهو ما أنجزته بلدية الرقاب مؤخرا.



