مركز "كوثر" يطلق الشباك الإلكتروني الموحّد لصاحبات الأعمال العربيات

أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" حديثا الشباك الإلكتروني الموحّد حول "النوع الاجتماعي والأعمال والتجارة"، لفائدة صاحبات الأعمال العربيات اللاتي يبحثن عن معلومات ضافية حول الوصول إلى الأسواق وقوانينها وأنواعها، وتأسيس الشركات.



ويندرج احداث الشباك الالكتروني الموحّد، المنجز بالشراكة مع منظمة "كفينا تيل كفينا"، في إطار مشروع "تمكين سيدات الأعمال في الأردن والجزائر والمغرب ولبنان ومصر وتونس"، وفق بلاغ لمركز "كوثر".



ويوفر الشباك الموحّد في ثلاث لغات (العربية والانجليزية والفرنسية) معلومات وقوانين وإرشادات من أجل تمكين سيدات الأعمال ومساعدتهن في استدامة أعمالهن، تتعلق بالخصوص بالسياسات الفنية والاقتصادية، وقوانين وإجراءات الاستيراد والتصدير، وكذلك أوضاع السوق في البلدان الستة، وفي بلدان أخرى من خارج المنطقة العربية (كندا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي...).



ويمكن الولوج إلى الشباك الموحّد التجاري الافتراضي عبر الرابط الالكتروني https://www.cawtarewindow-gender-business-trade.com/ar المتاح على الموقع الخاص ببيت "كوثر" المرجعي لتبادل المعلومات.



ويوفر البيت المرجعي لتبادل المعلومات www.cawtarclearinghouse.org أكثر من 6 آلاف وثيقة متنوعة من إنتاج مركز "كوثر" أو شركائه من الهياكل والمنظمات ومراكز البحث المحلية والإقليمية والدولية حول عديد القضايا المتصلة ما يجعل منه فضاء إلكترونيا ضخما وفريدا من نوعه في المنطقة العربية، متنوع المواضيع والمحتوى حول قضايا النوع الاجتماعي والتنمية.



وأوضح مركز "كوثر"، في ذات البلاغ، أن البيت المرجعي لتبادل المعلومات متاح بصفة مجانية لكل الباحثين والمهتمين بقضايا المرأة والتنمية والنوع الاجتماعي، حيث يوفر وثائق متعددة المحامل مبوّبة في 16 ركنا تشمل المرأة والمراهقة العربية في علاقتهما بالتشريعات والبيئة والمشاركة الاقتصادية والسياسية والصحة الإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي ومكافحة الفقر والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والقيادة التغييرية ...



ويتيح المركز إمكانية البحث في كافة هذه المواضيع للحصول على معلومات أو وثائق، وذلك حسب نوع الوثيقة سواء كانت دراسة أو دليل تدريبي أو تقرير... أو حسب البلدان العربية أو حسب مصدر الوثيقة أو حسب تاريخ الإصدار أو حسب المحمل (وثيقة أو شريط فيديو أو تسجيل صوتي أو صورة...) أو بمجرد وضع مجموعة من كلمات المفاتيح التي ترتبط بموضوع البحث.



ويتضمن بيت "كوثر" المرجعي، حتى يكون فضاء جامعا للإنتاج المعرفي، أيضا بوابات وخرائط تفاعلية منها :

- بوابة الحقوق القانونية والإنسانية للمرأة والرجل بين المساواة والفجوات httpss://www.arabwomenlegal-emap.org/Pages/Home.aspx

التي تتضمن النظم القانونية لجميع الدول العربية بالتركيز على أوجه المساواة والتمييز بين الجنسين.

- النوع الاجتماعي والتجارة httpss://gender-trade.cawtarclearinghouse.org/ar : تتضمن خارطة تفاعلية للمؤسسات العاملة في مجال الأعمال

والتجارة.

- دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات www.wrcati.cawtar.org : أصبحت متاحة لذوات الإعاقة البصرية.



وتتمثل القيمة المضافة لهذا الفضاء الإلكتروني في إتاحته المجال بصفة مستمرة لمختلف الشركاء (مؤسسات وخبراء) لنشر رصيدهم المعرفي والاستفادة من الوثائق والدراسات والتقارير وأوراق عمل مختلف الورش والندوات والملتقيات المنتظمة في إطار برامجهم، حسب ذات المصدر.



