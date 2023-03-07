وزارة الصحة تسجّل 9 وفيات جراء فيروس كورونا و191 إصابة جديدة من 27 فيفري إلى 5 مارس 2023

وزارة الصحة تسجّل 9 وفيات جراء فيروس كورونا و191 إصابة جديدة من 27 فيفري إلى 5 مارس 2023

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
سجّلت وزارة الصحة، 9 وفيات جرّاء فيروس كورونا و191 إصابة جديدة، خلال الفترة الممتدة من 27 فيفري إلى 5 مارس 2023، حسب آخر تحيين للمعطيات الإحصائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في تونس، نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".

وفيما ارتفع عدد الوفيات المسجلة جراء الإصابة بكوفيد 19، خلال الأسبوع الماضي، إلى 9 حالات، بعد أن كان في حدود حالة وفاة وحيدة، خلال الأسبوع الأسبق، استقرت نسبة التحاليل الإيجابية خلال الأسبوع، عند مستوى 19.58 بالمائة، مقارنة بالنسبة المسجلة في الأسبوع الأسبق وهي في حدود 19.85 بالمائة ( 169 حالة جديدة).

وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحّات الخاصة إلى حدود 5 مارس الجاري، 20 مصابا.

والجدير بالذكر أن العدد الجملي للوفيات المصرح بها جراء فيروس كورنا منذ بداية ظهور الجائحة في تونس، في مارس 2020، وصل إلى 29 ألف و341 حالة وفاة.


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