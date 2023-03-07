جمعية تكنولوجيا التربية الحديثة تنظم مسابقة "رمضان بنكهة بلدي العربي" في نسختها الثالثة

تنظّم الجمعيّة التونسيّة لتكنولوجيا الترّبية الحديثة النسخة الثالثة من مسابقة عربية موجهة للتلاميذ من تونس وخارجها بعنوان "رمضان بنكهة بلدي العربي" في شكل روبرتاج مصور عبر تقنية الفيديو.



وبيّنت الجمعية، في بلاغ لها، "أن المبادرة، التي تشرف عليها وزارة التربية جاءت تزامنا مع شهر التراث في تونس الذي ينتظم من 18 أفريل الى 18 ماي وكذلك في إطار دعم و مدّ جسور التّواصل بين الدّول العربية والتّعريف بها.



ولفتت الى أن الهدف من تنظيم المسابقة هو التعريف بعادات وتقاليد رمضان في الدول العربية وغرس روح وقيم التعاون والتضامن والتآزر والمواطنة والاعتزاز بروح الهوية العربية لدى الناشئة.



وعلى الراغبين في المشاركة في المسابقة تقديم ترشحاتهم قبل يوم الأحد 29 أفريل 2023 وتعمير الاستمارة على الرابط المتوفر بصفحة الجمعية بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".



ويتعين على المترشحين من التلاميذ من سن 5 الى 14 سنة إرسال مقطع فيديو "ربورتاج" مدته لا تتجاوز 5دق ويتضمن العمل اسم مبادرة رمضان بنكهة بلدي العربي "مكتوبا" ويتحدث المترشح حول كيفية قضائه يوما من أيام شهر رمضان باللغة العربية الفصحى.



ويجب أن يعرض المقطع التراث المميز لمدينة أو ولاية التلميذ منها العادات والتقاليد واللباس التقليدي والأكلات التقليدية والصناعات التقليدية والمعالم التاريخية.

أم



