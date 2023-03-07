اليوم العالمي للكلى: نحو 12 ألف شخص يعانون من الفشل الكلوي في تونس ويقومون بتصفية الدم

كشف نائب رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى وتصفية الدم، محمّد المنجى باشا، الثلاثاء، ان نحو 12 ألف شخص يعانون من الفشل الكلوي في تونس ويقومون بالتصفية الدورية للدم.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للكلى الموافق لثاني خميس من شهر مارس من كل عام، "أن العدد الجملي لعمليات الزرع المنجزة لم يتجاوز 2200 عملية خلال ال40 سنة الاخيرة، وهو رقم لا يستجيب لحجم المطالب في قائمة الانتظار التي تتضمن اكثر من 1600 مريض الى موفى سنة 2022.



واوضح انه من المفروض القيام بعملية الزرع لمريض من اصل ثلاثة مرضى بالفشل الكلوي، دعيا عموم المواطنين الى التبرع وانقاذ الارواح وذلك من خلال التبرع من شخص حي أو من شخص مات دماغيا.



وقال ان الجمعية ستنظم يوم الخميس 9 مارس الجاري، تظاهرة تحسيسية حول أمراض الكلى بعدد من دور رعاية المسنين والمؤسسات التربوية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكلى، الذي يرمي الى استهداف الفئة التي لديها عوامل اختطار للاصابة بأمراض الكلى ومن ثمه الفشل الكلوي الى جانب التوعية بامكانية الاصابات المفاجئة وطرق العلاج والوقاية.



وعدد الاسباب التي تؤدى الى الفشل الكلوي من ذلك مرض داء السكري وارتفاع ضغط الدم والامراض الخلقية كتكيس الكلى والاستعمال المفرط للمضادات الحيوية وغيرها داعيا الى اتباع نظام غذائي سليم وشرب كميات هامة من الماء والامتناع عن التدخين وعلاج امراض السكري وضغط الدم وعلاج الالتهابات وازالة الحصى في الكلى.



