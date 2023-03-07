منظّمة الأمم المتّحدة للزراعة تؤكد مواصلة التعاون مع تونس في مجال الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الفلاحي

أكد خبراء من منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة، يزورون تونس خلال الفترة من 06 إلى 10 مارس 2023، استعداد المنظمة مواصلة التعاون مع تونس من اجل تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاعي الفلاحة والصيد البحري وذلك حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية نشرته اليوم.



وشددوا، خلال لقاء جمعهم اليوم الثلاثاء بتونس، مع رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رفيق بن إبراهيم، "ان المنظمة ستواصل تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال دعم الدراسات والبحوث في مجال الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الفلاحة والصيد البحري.



كما تطرق اللقاء إلى ورشة العمل التي ستنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال "مركز البحوث والدراسات الاجتماعية" بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة بتونس يوم 09 مارس 2023 حول الحماية الاجتماعية للعاملين في قطاع الصيد البحري التقليدي وذلك في إطار إطلاق مشروع الحماية الاجتماعية لقطاع الصيد البحري.



واستعرض رفيق بن إبراهيم بالمناسبة أهم التدخلات الاجتماعية لفائدة الفلاحين والبحارة لا سيما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" ومنظومة الضمان الاجتماعي، مبينا أهمية إنجاز البحوث والدراسات في هذا المجال وذلك بالتعاون مع منظّمة الأمم المتّحدة للأغذية والزراعة والمؤسسات والمنظمات المعنية.



