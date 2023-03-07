تعمل بلدية سوق الاحد من ولاية قبلي على وضع تصوّر لأبرز المشاريع الممكن إنجازها من قبل شباب المنطقة في اطار مشروع "خلق فرص التشغيل من خلال الاقتصاد المحلي" المعروف بمشروع "كرولات" الممول من الجمهورية الايطالية، وفق ما أكّده، اليوم الثلاثاء، رئيس البلدية رضا المغزاوي



وأوضح المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا المشروع الموجّه أساسا لشباب ولايتي قبلي وسيدي بوزيد يهدف لإحداث فرص تشغيلية تمكّن من الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية المعروفة، وذلك بالاعتماد على خلق مواطن شغل في اطار الاقتصاد المحلي الذي يثمن ثروات ومنتوجات الجهة.

وأضاف المغزاوي انّه تمّ عقد جلشة في هذا الإطار، خلصت إلى أنّ القطاع الفلاحي يمثّل العمود الفقري للاقتصاد بهذه الربوع، بما يحتم التوجه نحو مزيد العناية بهذا القطاع من أجل تعزيز فرص استقطابه لليد العاملة.

وأشار الى أن المشاريع المقترحة من الشباب الحاضرين في الجلسة تمحورت حول تثمين منتوجات النخلة عبر حسن تعليب وتصدير التمور، واستغلال هذا المنتج في الصناعات الغذائية لصنع السكر او قهوة نوى التمر، فضلا عن استغلال مخلفات عملية جني التمور لصنع الاعلاف او الأسمدة، مع تثمين جريد وسعف النخيل وبقايا هذه الشجرة في مجال الصناعات التقليدية.

وأكد المصدر ذاته أن افكار المشاريع التي تم اقتراحها من قبل شباب المنطقة ومن قبل شباب والولاية عموما سيتم توجيهها عن طريق وزارة الخارجية التونسية للجانب الايطالي الذي سيتولى دراسة هذه الافكار والنظر في ما يمكن انجازه منها لتنطلق إثرها الورشات التكوينية حول الافكار التي تم تبنيها، وسبل تجسيمها على أرض الواقع من أجل إحداث فرص تشغيل للشباب، ودفع عجلة التنمية بهذه الربوع.



