الطبوبي: حذاري.... فلا أحد قادر على تقليم أظافر اتحاد الشغل وهو جبل شامخ لم تهزّه أي رياح على مدار التاريخ

الطبوبي: حذاري.... فلا أحد قادر على تقليم أظافر اتحاد الشغل وهو جبل شامخ لم تهزّه أي رياح على مدار التاريخ

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 12:57 قراءة: 0 د, 48 ث
      
قال الثلاثاء 7 مارس، الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ان كل سلطة تأتي تريد تقليم أظافر الاتحاد وشدد على ان لا أحد قادر على تقليم أظافر الاتحاد.

وتابع خلال اجتماع المكتب التفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة "حذاري.. فمناضلو ومناضلات اتحاد الشغل لديهم مخالب" مضيفا بأن الاتحاد قوة خير انبنت على على قيم وثوابت ودم شهداء وان الاتحاد جبل شامخ لم تهزه اي رياح عاتية على مدار التاريخ.

وفي سياق ٱخر استغرب الطبوي من الحملة التي تم شنها عليه وعلى اتحاد الشغل من طرف بعض وسائل الاعلام الموالية للسلطة بسبب تعبيره عن تضامنه مع الموقوفين في تحرك اتحاد الشغل يوم السبت الماضي مؤكدا ان الاتحاد سيواصل مسيرته أحب من أحب وكره من كره.

وشدد الطبوبي على ان خطاب الاتحاد واضح وأن المنظمة الشغيلة تنبذ العنف والظلم والفكر الارهابي وكل من تلطخت اياديهم بدماء الشهداء لكنها أيضا تحترم قرينة البراءة والمحاكمات العادلة مؤكدا ان تونس ارض حرية وتسامح.


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