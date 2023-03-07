وتابع خلال اجتماع المكتب التفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة "حذاري.. فمناضلو ومناضلات اتحاد الشغل لديهم مخالب" مضيفا بأن الاتحاد قوة خير انبنت على على قيم وثوابت ودم شهداء وان الاتحاد جبل شامخ لم تهزه اي رياح عاتية على مدار التاريخ.وفي سياق ٱخر استغرب الطبوي من الحملة التي تم شنها عليه وعلى اتحاد الشغل من طرف بعض وسائل الاعلام الموالية للسلطة بسبب تعبيره عن تضامنه مع الموقوفين في تحرك اتحاد الشغل يوم السبت الماضي مؤكدا ان الاتحاد سيواصل مسيرته أحب من أحب وكره من كره.وشدد الطبوبي على ان خطاب الاتحاد واضح وأن المنظمة الشغيلة تنبذ العنف والظلم والفكر الارهابي وكل من تلطخت اياديهم بدماء الشهداء لكنها أيضا تحترم قرينة البراءة والمحاكمات العادلة مؤكدا ان تونس ارض حرية وتسامح.