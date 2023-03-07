قابس: احياء الذكرى السابعة لذكرى الشهيدين محمد عفيف وعبد السلام السعفي

قابس: احياء الذكرى السابعة لذكرى الشهيدين محمد عفيف وعبد السلام السعفي

Publié le Mardi 07 Mars 2023 - 14:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تم اليوم الثلاثاء، احياء الذكرى السابعة لاستشهاد ابناء جهة قابس من عناصر الحرس الوطني، في ملحمة بنقردان (مدنين)، عبد السلام السعفي ومحمد عفيف.

وانتظم بالمناسبة بروضة الشهداء بالحامة، باشراف والي قابس مصباح كردمين وحضور عدد من القيادات الامنية وعائلة الشهيد محمد عفيف، موكب خاشع تمت خلاله تلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة، كما انتظم بحضور عائلة الشهيد عبد السلام السعفي موكب مماثل بمقبرة بوشمة من معتمدية قابس الغربية تم خلاله وضع اكليل من الزهور على قبره وتلاوة فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة.

وكان ثلاثة من أبناء ولاية قابس قد استشهدوا في ملحمة بنقردان، وهم محمد عفيف وعبد السلام السعفي من ابناء الحرس الوطني، وعبد الباسط المري من المؤسسة العسكرية.

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