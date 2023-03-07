نابل: الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات وحجز 145 صفيحة من القنب الهندي

أطاحت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم من ولاية نابل، مساء أمس الاثنين، بشبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات تنشط بين عدد من مدن ولاية نابل، وحجزت لديها 145 صفيحة من القنب الهندي أو ما يعرف بـ"الزطلة" (14،5 كغ)، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأوضح المصدر ذاته أنه على إثر توفر معلومات تفيد باندماج مجموعة من الأنفار في مجال تهريب وترويج المخدرات بكل من منطقتي شط الزهور وهنشير الرجاء بمعتمدية الميدة، وكذلك بمعتمدية بني خيار، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وتكثيف التحريات الميدانية وعمليات الرصد والمتابعة، ما أفضى إلى ضبط 5 أشخاص من الجنسية التونسية ومداهمة مقر سكناهم أين تم حجز كمية المخدرات المشار إليها آنفا.



وبيّن، في السياق ذاته، أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف مع تواصل الأبحاث للكشف عن بقية الشبكة، علما أن 3 أفراد لا يزالون في حالة فرار، وفق تأكيده.



