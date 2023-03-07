فراس بالعربي يسجل لفريقه عجمان المتاهل الى نصف نهائي كأس الامارات

To the semi final president cup 🏆 hamdoullah @AjmanClub pic.twitter.com/BjQDrwkfjf — firas ben larbi فراس بالعربي (@benarbifiras) March 6, 2023

سجل اللاعب التونسي فراس بالعربي الهدف الثاني في مباراة فريقه نادي عجمان التي تاهل فيها الى الدور نصف النهائي لكأس الامارت بعد الفوز 2-1 على حساب نادي البطائح .وبادر اللاعب البحريني علي جعفر مدن بافتتاح النتيجة لعجمان عند الدقيقة 32 قبل أن يحرز التونسي فراس بالعربي الهدف الثاني عند الدقيقة 45، فيما ذلل البرتغالي أرتورو خورخي الفارق لفريق البطائح عند الدقيقة 64.يذكر أنّ فراس بالعربي صاحب الـ 26 عاما، كان قد انضم لنادي عجمان في موسم 2021 - 2022 قادما من النجم الرياضي الساحلي.