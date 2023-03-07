بلغت حصيلة الرّصد و البلاغات بشان انتهاك الحق في النفاذ الى المياه في تونس خلال شهر فيفري الماضي 132 بلاغ صادر عن المواطنين.



وبين المرصد التونسي للمياه، الذي يشرف على رصد هذه الانتهاكات، ان البلاغات الواردة تعلقت بإنقطاعات غير معلنة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و تسربات في الشبكة و حركات إحتجاجية.



واشار المرصد الى ان ولاية بن عروس تصدرت القائمة من خلال التبليغ عن 24 تبليغا في شهر فيفري الماضي بعد ان كانت في المرتبة الثانية خلال شهر جانفي 2023 وقد سجل المرصد 11 تحرك إحتجاجي للمطالبة بالحق في النفاذ الى المياه خلال فيفري 2023 .

وقدر المرصد ان حصيلة الرّصد والبلاغات الواردة على الموقع الالكتروني المتخصص في رصد مشاكل امدادات المياه من قبل المواطنين خلال شهر جانفي 2023 بنحو 148 بلاغا.

وكان المرصد التونسي للمياه أعلن، يوم 8 جانفي 2023 وفي اطار خارطة العطش، انه تلقى زهاء 2299 بلاغ صادر عن المواطنين خلال 2022 تتصل بانتهاكات الحق في الماء في تونس.





