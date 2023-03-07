كأس الاتحاد الافريقي: الاتحاد المنستيري من أجل فوز ثالث وقطع خطوة هامة نحو التأهل للدور ربع النهائي

يلاقي الاتحاد الرياضي المنستيري غدا الأربعاء، في ملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، فريق مازيمبي الكونغولي، في اطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



ويتطلع أبناء المدرب الصربي داركو نوفيتش لتحقيق الفوز الثالث في دور المجموعات ورفع رصيدهم في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة الى 10 نقاط، ما سيكفل لهم ضمان الترشح مبكرا للدور ربع النهائي بصفة رسمية، في حالة انهزام أو تعادل ريال باماكو المالي متذيل الترتيب بنقطتين، في تحوله الى تنزانيا لملاقاة يونغ أفريكانز صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط.



وسيخوض زملاء اللاعب زياد العلوي المباراة بمعنويات جد مرتفعة، وذلك بعد الانجاز الهام الذي تحقق في لوبومباشي بالفوز في الجولة الثالثة على مازيمبي بنتيجة 2 - 0 ويكون بذلك أول فريق تونسي يقدر على هزم العملاق الكونغولي في عقر داره أداءا ونتيجة، وما أعقبه من فوز وسط الأسبوع الماضي على اتحاد تطاوين بنتيجة 1 - 0 ضمن الجولة الأولى لمرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وتصدرهم لجدول الترتيب، مناصفة مع الترجي الرياضي، بـ 7 نقاط.



وينتظر أن يشهد اللقاء، الذي ستحضره جماهير غفيرة من احباء الاتحاد تنافسا كبيرا بين الفريقين، حيث يسعى الاتحاد المنستيري الى تاكيد نتيجة الفوز في مباراة الذهاب فيما يبحث مازيمبي عن التدارك.



وسيسعى ممثل كرة القدم التونسية، امام جمهوره الى لعب ورقة الهجوم واسغلال جميع الفرص الممكنة لادراك شباك المنافس الذي يمرّ بفترة فراغ، أثرت على نتائجه ، حيث بات محليا يحتل المركز الرابع بفارق شاسع عن المتصدر "فيتاكلوب" ، كما بات مهددا بالخروج من دور المجموعات، وهو الذي سيخوض مباراة الغد منقوصا مع بعض العناصر، على غرار الحارس ابراهيم مونكورو و اللاعبين كاباسو شونغو و عبدول غانيو وسارج موكوكو لدواع الاصابة.



ورغم أنّ حظوظ الاتحاد الرياضي المنستيري تبدو وافرة نسبيا للخروج بورقة الانتصار في ظل نتائجه الايجابية وتألقه على المستوىين المحلي والقاري، فانّه مدعو لتوخي الحيطة من المنافس الكونغولي، صاحب التجربة الافريقية الطويلة والحاصل على 5 ألقاب في مسابقة رابطة الأبطال الافريقية، خاصة وان الفريق الضيف يدرك أنّ أي نتيجة خلافا للانتصار ستعصف بآماله في التأهل، وذلك بعد هزيمتين متتاليتين الأولى خارج ميدانه أمام يونغ أفريكانز التنزاني 3 - 1 والثانية في ميدانه أبناء فريق عاصمة الرباط 2 - 0.



وكان الاتحاد الرياضي المنستيري قد جمع 7 نقاط في مبارياته الثلاث الماضية من دور المجموعات، بعد الفوز على يونغ أفريكانز في الجولة الأولى 2 - 0 و تعادل في الجولة الثانية خارج ميدانه أمام ريال باماكو المالي 1 - 1 ، قبل الفوز في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب على مازيمبي بـنتيجة 2 - 0 من امضاء لاعبه المالي بوبكر تراوي و وهدافه زياد العلوي.

وقد عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم سنيغالي بقيادة الحكم ماقات نداي لإدارة لقاء الجولة الرابعة لدور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية بين الاتحاد الرياضي المنستيري و مازيمبي الكونغولي.



ترتيب المجموعة

نقاط لعب

1- الاتحاد المنستيتري 7 3

2- يونغ افريكانس 4 3

3- تي - بي مايزمبي 3 3

4- ريال باماكو 2 3



