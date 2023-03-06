قدّرت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بالمهديّة، اليوم الاثنين، جملة الديون المتخلّدة بذمة 31 مجمع مياه بالجهة بنحو 571 ألف دينار، وذلك خلال أعمال مجلس جهوي مخصّص لقطاع المياه.



وبيّنت إحصائيات المندوبية أن أحد المجامع تجاوزت ديونه 150 ألف دينار، فيما تراوحت ديون مجمع ثان بين 100 و150 ألف دينار، ومجمعين اثنين بين 50 و100 ألف دينار، و15 مجمعا أقل من 30 ألف دينار.

وأوضحت، في نفس الإطار، أن أعوان المندوبية والقوات الأمنية حررت 74 محضرا بين 2019 و2022 ضد عدد من المواطنين استنزفوا المخزونات المائية عبر الربط العشوائي وغير القانوني، واستعمال مياه الشرب في الري وسقي قطيع الماشية.



وقالت رئيسة الفرع الجهوي لشركة استغلال وتوزيع المياه، نائلة بوغمورة، أن الجهة تعاني من ندرة المياه الجوفية وبُعد وطول القنوات الجالبة لمياه الشمال، ما يخلق مشاكل في حال حدوث أعطاب في مواقع الإنتاج أو قنوات الجلب.

وأكدت بوغمورة، خلال المجلس الذي أشرف عليه والي الجهة بحضور مختلف المتدخلين، أن عددا من المشاريع يجري إنجازها حاليا لتفادي أي نقص أو اضطراب في توزيع مياه الشرب.

وتتضمن المشاريع بئرا عميقة بهبيرة وشربان في انتظار ربطها بالكهرباء، وأخرى بالسواسي بلغت نسبة التقدم في إنجازها 70 بالمائة، ومشروع يهم 2836 متساكنا بمعتمدية ملولش بكلفة 8ر1 مليون دينار.

وتشتمل المشاريع، أيضا، على بئر عميقة بمنطقة الجم ستزود حوالي 1300 مواطن بماء الشرب بكلفة تناهز 528 ألف دينار، إلى جانب 33 بئر عميقة تتوفر عليها الجهة.

وأكدت المندوبية الجهوية للفلاحة أنه يجري إحداث منطقة سقوية بمنطقة الدخيلة في تجربة أولى باستعمال المياه المستعملة والمعالجة، تبلغ مساحتها 36 هكتارا وبكلفة جملية تعادل 580 ألف دينار، وهو ما سيخفف من استعمال مياه الشرب للري أو سقاية الماشية.

وتشهد جهة المهدية، خصوصا في الفترة الصيفية، انقطاعات متكرّرة لمياه الشرب تتواصل في بعض الأحيان إلى حوالي الشهر ويتأثر بها أساسا متساكنو المناطق الريفية.



