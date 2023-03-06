وزير الدفاع الوطني يلتقي السفير الأمريكي الجديد

نوه سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد جويي هود، خلال لقائه اليوم الاثنين مع وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش بمقر الوزارة، بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي العسكري.



كما أكد السفير الأمريكي، عزمه على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين، مبرزا أهمية الشراكة العسكرية العريقة مع تونس، ودورها في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.



من جهته، ثمن الوزير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، ومستوى التعاون بين الجانبين، داعيا إلى مزيد تطويره لما فيه خير الطرفين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل.









