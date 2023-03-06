وزير الدفاع الوطني يلتقي السفير الأمريكي الجديد

وزير الدفاع الوطني يلتقي السفير الأمريكي الجديد

Publié le Lundi 06 Mars 2023 - 20:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نوه سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد جويي هود، خلال لقائه اليوم الاثنين مع وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش بمقر الوزارة، بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي العسكري.

كما أكد السفير الأمريكي، عزمه على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين، مبرزا أهمية الشراكة العسكرية العريقة مع تونس، ودورها في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.

من جهته، ثمن الوزير العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، ومستوى التعاون بين الجانبين، داعيا إلى مزيد تطويره لما فيه خير الطرفين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262803



En continu...

Toutes les news...
نزول جمرة التراب
الاثنين 06 مارس 2023 | 14 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:46 18:20 15:46 12:38 06:44 05:18
Babnet
14°
 Babnet19° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-819°-922°-1324°-1221°-13
  • Avoirs en devises
    22273,1

  • (6 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32992 DT        1$ =3,13523 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 mars)   1295,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   