مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يدعو الى تشريكه في عملية الاصلاح التربوي المزمع اطلاقها قريبا

دعا المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، اليوم الاثنين، الى تشريكه في عملية الاصلاح التربوي، المزمع اطلاقها قريبا، "ضمانا لما اعتبره " الطابع المدني الحداثي في المنظومة التربوية المنشودة".



وأكد المرصد، في بيان له، الحاجة الملحة للقيام بالاصلاح تربوي بشكل شامل وعميق، وذلك بالنظر الى ما تشهده المدرسة العمومية بمختلف مستوياتها التعليمية من تدنى غير مسبوق.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اعلن، خلال اجتماع، مساء الجمعة، بوزير التربية محمد علي البوغديري، سيتم في القريب العاجل الشروع في إصلاح جذري للمنظومة التربوية بكافة مراحلها وذلك بعد إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي تضمنه دستور 25 جويلية 2022.



وأعتبر المرصد أن الاصلاح التربوي يجب أن يتمّ عبر عمل تشاركي وتشاور عميق وجدي بين كافة الاطراف المعنية وأن يأخذ في الاعتبار وجوب تكوين أجيال متجذرة في الهوية التونسية المرتكزة على الفكر الاصلاحي وأن يتم على أسس علمية وحداثية ومدنية، وذلك بالاعتماد على الثورة الرقمية والاقتصاد المبني على المعرفة بعيدا عن الايديولوجيات والاعتبارات السياسية وخاصة منها ما وصفتها "بالرجعية والتقليدية المتخلفة".



وأكد على أن هذه الاسس التي يجب أن ينبني عليها الاصلاح يساهم في تلقى الاطفال والشباب تكوينا على إعمال العقل والفكر النقدي المستنير والمنفتح على اللغات الحية وعلى الثقافات والحضارات المتقدمة.





