مدنين : "هن" مجمع تنموي نسائي في قطاع الفلاحة والصيد البحري جديد بمعتمديّة جربة أجيم

تعزّز قطاع الفلاحة والصيد البحري بمعتمدية جربة اجيم من ولاية مدنين بمجمع تنموي نسائي تحت اسم "هن" هو الثاني من نوعه بعد المجمع النسائي بقلالة من نفس المعتمدية، وذلك في اطار المبادرات الرامية الى تاطير المرأة الفلاحة وتكوينها لتعزيز مساهمتها في القطاع وتفعيل اندماجها في الحياة الاقتصادية، وفق رئيسة مجمع عن نادية بن حريز.



وأضافت أن مثل هذه المبادرات تتيح الفرصة للمرأة الى اكتساب مهارات بطريقة علمية عبر حلقات التكوين التي تخوّل لها الحصول على شهادة تؤهلها لاقامة مشروع والحصول على التمويل ومختلف الفرص المتاحة للتشجيع على الاستثمار في مجال الفلاحة والصيد البحري.

وبلغ عدد المنخرطات في هذا المجمع الحديث الولادة 30 امرأة، على ان تتوسع قائمة المنخرطات ضمنه بالنظر الى ما تزخر به معتمدية جربة اجيم من طاقات نسائية تسعى الى الاستفادة من الامكانيات الفلاحية، ومن الموارد المتاحة، والى العمل الجماعي ضمن مجمع من شأنه ان يساعد المرأة على التكوين وبعث المشاريع والترويج.

واعتبرت بن حريز ان التنظم داخل مجمع أمر مهم وحلم طالما راود عدة نساء بالمنطقة، ومن شانه أن يعطي دفعا جديدا لاسهامات المرأة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وان يفتح مجالات لتبادل التجارب والتعارف سواء للمنضويات داخل نفس المجمع او من مجامع اخرى لتبادل المعارف والخبرات والافكار بالخصوص.

ورغم حداثته فان مجمع "هن" يحمل افكارا وطموحات للارتقاء بالمراة الفلاحة بمعتمدية اجيم والاخذ بيدها حتى تكون فاعلة في محيطها ومتصالحة مع ذاتها ومعتمدة على نفسها، وفق ذات المصدر



